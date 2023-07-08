Караченцова с красоткой разлучили интриги: пришлось довольствоваться Поргиной

Николай Караченцов вплоть до самой смерти прожил с артисткой Людмилой Поргиной. Они поженились еще в середине 70-х и сохранили крепкий брак. Однако в молодости у Караченцова мог состояться роман с другой дамой. Возможно, тогда Поргиной и не было бы в его жизни.

В те годы актер занимался в Школе-студии МХАТ и был кумиром всех девушек на курсе. Каждая из них мечтала танцевать в паре с Караченцовым на занятиях. Среди этих девушек была Галина Стецюк, к которой неровно дышал актер Евгений Киндинов. Он был без ума от ее белокурых локонов и аристократической внешности. Чтобы привлечь внимание красавицы и отвадить ее от Караченцова, он пошел на интригу.

Киндинов обратился к преподавательнице и попросил поставить Стецюк с ним в пару. Актер объяснил это просто: они оба высокие, поэтому им нужно танцевать вместе. Педагог пошла навстречу.

«Ну и она меня послушалась», — рассказал Киндинов на передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».

Это положило начало отношениям актеров. Они счастливы вместе и по сей день. Кто знает, как бы сложилась их судьба, если бы не интрига Киндинова. Вполне возможно, что Стецюк стала бы женой Караченцова и ему не пришлось бы довольствоваться Поргиной.