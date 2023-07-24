Караченцов увел роль из-под носа: обомлеете, увидев советского Билли Кинга

Музыкальный вестерн «Человек с бульвара Капуцинов» завоевал огромную зрительскую любовь благодаря блестящему актерскому составу. Режиссер Алла Сурикова собрала признанных звезд советского кино. Но мало кто знает, что изначально состав был другим.

Николай Караченцов, как все помнят, сыграл ковбоя Билли Кинга. Актер буквально вымолил эту роль, ведь сначала она предназначалась для Алексея Жаркова. Вот как было дело.

Сурикова хотела, чтобы Караченцов сыграл разбойника Черного Джека. Николай Петрович прочел сценарий и заявил, что ему интересна лишь роль Билли Кинга. Тогда Алла Ильинична предложила артисту показать себя на кинопробах. Караченцов выложился на все сто процентов и доказал, что он и есть настоящий Билли. Жаркову пришлось отказать.

Вакансия Черного Джека стала открытой, но не надолго. Выбор Суриковой сразу же пал на Михаила Боярского. Она была уверена, что никто не сыграет главаря банды разбойников лучше, чем советский д’Артаньян.