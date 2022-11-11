Караченцов постарался: над нелепой борьбой за Поргину потешался весь «Ленком»

Судьбоносное знакомство Николая Караченцова с женой состоялось в театре «Ленком» в 1973 году. На тот момент актер уже 6 лет служил в труппе, а Людмила Поргина только собиралась начать работу. Между ними сразу проскочила искра, но актриса была замужем. И если Николая это смущало, то его близкий друг Борис Чунаев активно стал оказывать Поргиной знаки внимания.

Он заметил, что Людмила неизменно приходит на все спектакли с его участием. Чунаев и не подумал, что девушка из зала следила лишь за Караченцовым, тоже выступавшим в этих постановках на сцене. Развернулась нешуточная борьба за расположение Людмилы, которая обернулась неловкостью. О забавной истории актер эксклюзивно рассказал «Экспресс газете ».

Однажды Борис решил перейти в наступление: в финале спектакля, пока зал «гремел» аплодисментами, он спустился к первому ряду и поцеловал девушку. Но в темноте актер ошибся: его поцелуй достался уборщице театра, сидевшей рядом с Поргиной. Женщина тоже была поклонницей Караченцова и попросила место в первом ряду. Над этой нелепой историей еще долго потешался весь «Ленком».