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«Капризный, злой»: молодая фаворитка раскрыла истинную сущность Киркорова

2 ноября 2023 17:30
«Капризный, злой»: молодая фаворитка раскрыла истинную сущность Киркорова

Ничего не утаила.

Репутация у Филиппа Киркорова незавидная. О скверном характера артиста, который не раз попадал в громкие скандалы, ходят легенды. Новыми подробностями на актуальную тему поделилась молодая фаворитка поп-короля.

Музыкант проявляет благосклонность к Люсе Чеботиной. Вместе с певицей он выпустил новый хит, а также снялся в клипе на одну из ее композиций. У блондинки была уникальная возможность узнать бывшего мужа Пугачевой поближе. И для себя она сделала неожиданное открытие.

По словам знаменитости, ее коллега гораздо лучше, чем о нем принято думать.

«Слухи о том, что Филипп капризный, злой — это все миф», — подчеркнула исполнительница в беседе с изданием «Комсомольская правда».

И при этом уточнила, что те, кого звезда когда-либо оскорбил, заслужили это своим поведением. Как заметила Чеботина, такого душевного человека, как Филипп Бедросович, днем с огнем не сыщешь.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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