«Капризный ребенок»: Джоли высказала все, что думает о Питте

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись четыре года назад. Но артисты до сих пор продолжают судебные прения и делят совместное имущество. И в этот раз звезда «Лары Крофт» подала документы в суд из-за их винного бизнеса.

Как оказалось, несколько лет назад пара купила французские виноградники шато Мираваль. После развода артистка продала свою часть бизнеса, а теперь Питт утверждает, что построил все производство практически с нуля.

По словам Джоли, слова ее экс-супруга далеки от правды. Все время он занимался съемками в фильмах и не прикладывал никаких усилий для развития бизнеса. Также она отметила, что Питта точно нельзя назвать ответственным бизнесменом. Звезда Голливуда, по ее словам, тратит деньги на свои прихоти и «легкомысленные» проекты, вместо того чтобы вкладывать их в развитие винодельни.