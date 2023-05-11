«Капитанская дочка» прослыла главной скандалисткой СССР: причина шокирует

Иногда актрисе недостаточно обладать природным артистизмом и привлекательной внешностью. К тому же даже популярность не гарнирует карьерного успеха и съемок в новых проектах.

Это пришлось ощутить и талантливой Ие Арепиной. Она прославилась на всю страну благодаря исполнению главной роли в драме «Капитанская дочка». Красавица сразу стала востребованной артисткой и быстро приступила к работе над новыми фильмами. Но очередные съемки закончились неудачно.

Один известный режиссер стал ухаживать за молодой актрисой и в итоге пообещал ей свою любовь, а также попечительство. Но Ия отказалась от двусмысленного предложения и одарила хама пощечиной. Оскорбленный постановщик распустил слухи, из-за которых красавица получила клеймо главной скандалистки советского кинематографа. К тому же Арепину не поддержали и в Министерстве культуры: там посчитали, что она сорвала съемки. А после этого ее карьера очень быстро пошла на спад.