Капитан Зеленый оказался настоящим отцом Алисы: раскрыта главная «Тайна третьей планеты»

Взрослых зрителей в мультфильме «Тайна третьей планеты» всегда смущал один факт. Главная героиня Алиса Селезнева совсем не похожа на своего отца. Зато девочка сильно напоминает пессимистичного капитана Зеленого. Но если знать историю создания анимации, то все становится понятно.

Наталья Орлова, которая придумывала персонажей для мультипликации, срисовала Алису со своей дочки Кати. Девочка постоянно была перед глазами у художницы, поэтому из нее получилась отличная натурщица.

А вот о прототипе Зеленого есть разные версии. Согласно одной из них, художница вдохновлялась самим Киром Булычевым, литературным отцом Алисы. В этом случае ничего странного, что девочка похожа на своего создателя.

Согласно другой легенде, Орлова использовала внешность своего мужа Тенгиза Семенова. И, конечно, на него была похожа дочь Натальи, подарившая свое лицо Алисе. А вот о происхождении самого профессора Селезнева история умалчивает.