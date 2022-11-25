Капитан Джек Воробей вернется? Раскрыто, сколько потребовал Джонни Депп

Во время судебных разбирательств Джонни Деппа и Эмбер Херд карьера актера переживала не лучшие времена. Большинство кинокомпаний разорвали с ним контракты, и он лишился ролей. Например, в серии фильмов «Фантастические твари» его персонаж перешел к Мадсу Миккельсену. После того как конфликт с бывшей женой был улажен, а ее обвинения против Деппа не доказали, он задумался о возвращении в кино.

По слухам, Джонни рассматривает предложение о съемках в новой части франшизы «Пираты Карибского моря». Речь идет о полноценном фильме и сериале о молодых годах капитана Джека Воробья. Никаких деталей сюжета пока не раскрывают, известно лишь предварительное название сиквела «День в море».

Судя по всему, у актера есть все шансы получить баснословный гонорар. Ранее он заявлял, что готов простить всех, кто «отменял» его в кино, за сумму в 300 млн долларов. В таком случае он может получить крупнейший контракт в карьере и возможность яркого возвращения на экраны.