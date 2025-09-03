Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»

Утекли в Сеть, и теперь понятно, почему команды будут расколоты.

Marvel готовит фильм, который обещает разорвать вселенную на части. Согласно свежим инсайдам MyTimeToShineHello, Капитан Америка может оказаться ключевой фигурой конфликта, а Доктор Дум — главным героем новой эры MCU.

Стив Роджерс — злодей поневоле

История в «Мстители: Судный день» разворачивается вокруг события, которое мы уже видели. Концовка «Финала» казалась идеальной: Стив возвращается к Пегги, чтобы прожить с ней свою единственную жизнь. Но, по данным инсайдера MyTimeToShineHello, именно этот выбор запускает эффект домино.

«Стив, который вернулся к Пегги, создал "вторжение", уничтожившее семью Доктора Дума. Теперь Виктор охотится за ним, чтобы убить за содеянное, манипулируя каждым, чтобы достичь желаемого».

Герой, который всегда был символом порядка, сам становится причиной смерти невинных. И с этой точки зрения Дум становится героем, а Стив — злодеем. Учитывая, что по сообщениям тех же инсайдеров, Локи выступает на стороне Доктора, кэп реально наворотил дел.

Наше предположение: исходя из спойлеров, можно предположить, что лента начнется со смерти жены и детей Доктора Дума.

Гамбит выходит из тени

Неожиданно в центре событий оказывается другой персонаж. Ченнинг Татум, дебютировавший в роли Гамбита в «Дэдпуле и Росомахе» (2024), официально подтверждён в составе «Мстителей: Судный день». И его роль будет одной из ключевых.

Как рассказал актёр в интервью Variety, Реми ЛеБо столкнётся с Доктором Думом в решающей битве:

«Это сцена, где зелёное сталкивается с фиолетовым».

Доктор Дум — мастер тёмной магии и мистических искусств + техноогический гений на сдачу. Гамбит — мутант с уникальной способностью заряжать кинетической энергией любые предметы. Их схватка станет визуальной кульминацией картины.

Для Татума эта роль — личная победа. Почти двадцать лет он пытался протолкнуть сольный фильм о Гамбите, но студия откладывала проект снова и снова. Теперь Бешеный Каджун впервые получит шанс раскрыть весь свой потенциал.

30 героев. Одна схватка

Алан Камминг, который возвращается к роли Ночного Змея, сравнил съёмки фильма с «супергеройской оргией»:

«Там столько народу! Мне искренне жаль человека, который составлял расписание съёмок. В фильме собрали около 30 самых известных актёров мира… Это полное безумие».

Когда ждать

«Мстители: Судный день» выйдут 18 декабря 2026 года. Впервые Marvel сводит в одном фильме старых Мстителей, Новых Мстителей, Людей Икс, новых героев мультивселенной и одного из самых харизматичных злодеев в истории комиксов.

