Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»

Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»

3 сентября 2025 17:48
Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»

Утекли в Сеть, и теперь понятно, почему команды будут расколоты.

Marvel готовит фильм, который обещает разорвать вселенную на части. Согласно свежим инсайдам MyTimeToShineHello, Капитан Америка может оказаться ключевой фигурой конфликта, а Доктор Дум — главным героем новой эры MCU.

Стив Роджерс — злодей поневоле

История в «Мстители: Судный день» разворачивается вокруг события, которое мы уже видели. Концовка «Финала» казалась идеальной: Стив возвращается к Пегги, чтобы прожить с ней свою единственную жизнь. Но, по данным инсайдера MyTimeToShineHello, именно этот выбор запускает эффект домино.

«Стив, который вернулся к Пегги, создал "вторжение", уничтожившее семью Доктора Дума. Теперь Виктор охотится за ним, чтобы убить за содеянное, манипулируя каждым, чтобы достичь желаемого».

Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»

Герой, который всегда был символом порядка, сам становится причиной смерти невинных. И с этой точки зрения Дум становится героем, а Стив — злодеем. Учитывая, что по сообщениям тех же инсайдеров, Локи выступает на стороне Доктора, кэп реально наворотил дел.

Наше предположение: исходя из спойлеров, можно предположить, что лента начнется со смерти жены и детей Доктора Дума.

Гамбит выходит из тени

Неожиданно в центре событий оказывается другой персонаж. Ченнинг Татум, дебютировавший в роли Гамбита в «Дэдпуле и Росомахе» (2024), официально подтверждён в составе «Мстителей: Судный день». И его роль будет одной из ключевых.

Как рассказал актёр в интервью Variety, Реми ЛеБо столкнётся с Доктором Думом в решающей битве:

«Это сцена, где зелёное сталкивается с фиолетовым».

Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»

Доктор Дум — мастер тёмной магии и мистических искусств + техноогический гений на сдачу. Гамбит — мутант с уникальной способностью заряжать кинетической энергией любые предметы. Их схватка станет визуальной кульминацией картины.

Для Татума эта роль — личная победа. Почти двадцать лет он пытался протолкнуть сольный фильм о Гамбите, но студия откладывала проект снова и снова. Теперь Бешеный Каджун впервые получит шанс раскрыть весь свой потенциал.

30 героев. Одна схватка

Алан Камминг, который возвращается к роли Ночного Змея, сравнил съёмки фильма с «супергеройской оргией»:

«Там столько народу! Мне искренне жаль человека, который составлял расписание съёмок. В фильме собрали около 30 самых известных актёров мира… Это полное безумие».

Капитан Америка станет злодеем, а арка Дума вышибет из зрителей слезы: важные спойлеры сюжета «Мстители: Судный день»

Когда ждать

«Мстители: Судный день» выйдут 18 декабря 2026 года. Впервые Marvel сводит в одном фильме старых Мстителей, Новых Мстителей, Людей Икс, новых героев мультивселенной и одного из самых харизматичных злодеев в истории комиксов.

Кровь и слезы: «Мстители: Судный день» ответят на главный вопрос «Дэдпула и Росомахи» — Рейнольдс подтвердил инсайды одним фото.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Дэдпул и Росомаха» (2024), «Фантастическая четвёрка» (2005)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей Брэд Питт не был первым: 4 фильма и 1 мини-сериал о гонках, которые покруче «Формулы 1» — у всех больше 8 баллов от зрителей Читать дальше 4 сентября 2025
Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить Легендарная сцена «Терминатора-2» разошлась на мемы — ее даже высмеяли в «Гриффинах»: на самом деле этот трюк легко объяснить Читать дальше 3 сентября 2025
Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки Бюджет в 2 раза меньше, чем у «Форсаж 10», а рейтинг — выше: для Питта «F-1» самый успешный в карьере — сколько потратили на съемки Читать дальше 3 сентября 2025
Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке Бурунов увидел «Начало» в кинотеатре и понял, что «надо было озвучить по-другому»: столкнулся с жесткой цензурой Голливуда при озвучке Читать дальше 3 сентября 2025
Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Вычеркнул Скорсезе, не дал шанса Тарантино: в личном топе Джеки Чана только один боевик — и в нем он снимался сам Читать дальше 3 сентября 2025
Не цветы жизни, а исчадия ада: топ-5 пугающих фильмов про детей с рейтингом выше 7 — без «Оно» и «Сияния» Не цветы жизни, а исчадия ада: топ-5 пугающих фильмов про детей с рейтингом выше 7 — без «Оно» и «Сияния» Читать дальше 3 сентября 2025
Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии Гэндальф провел там не один год: Мордор из «Властелина» есть в реальности — это ненавистная Толкину часть Британии Читать дальше 3 сентября 2025
Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона Вы даже не поняли самую безумную часть «Довода»: объясняем, кем на самом деле был Нил, герой Паттинсона Читать дальше 3 сентября 2025
Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар» Срочно ищем их на стриминге: (пока что) лучшие зарубежные фильмы этого года, которые имеют все шансы попасть на «Оскар» Читать дальше 3 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше