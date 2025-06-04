«"Каникулы Петрова и Васечкина" — отвратительное кино»: зато эти 4 советских фильма про лето — самые крутые по мнению критика

Составили для вас подборку, с которой ощутите себя на отдыхе, даже если на работе завал.

Лето — это не только жара, арбуз и бессмысленное залипание в потолок, но и состояние, которое хочется впитать с экрана. И хорошо, что есть фильмы, которые пахнут солнцем и горячим асфальтом, звучат песнями из лагерей и оставляют в сердце ту самую «отпускную» щекотку.

Как будто ты снова школьник на летних каникулах — без домашних заданий, зато с секретами, тайнами и приключениями.

Чтобы составить летний кинококтейль из проверенных временем фильмов, мы обратились к Александру Голубчикову — кинокритику и главному редактору журнала «FILMZ.RU: настоящее кино». Он рассказал, какие ленты до сих пор ассоциируются у него с летом, солнцем и тем самым детским ощущением «всё впереди».

Какой фильм смотреть не стоит: мнение критика

Казалось бы, когда речь заходит о летнем кино, на ум тут же приходят «Каникулы Петрова и Васечкина». Но наш эксперт резко развеивает этот стереотип.

«“Каникулы Петрова и Васечкина” я ненавижу. Считаю, что это отвратительное, очень плохое кино. И вообще не понимаю, откуда к нему такая любовь», — говорит он.

Так что вместо затёртых школьных проделок — вот четыре неожиданных (и куда более живых) фильма, в которых, по мнению критика, чувствуется настоящее, жаркое и немного безумное лето.

«Неуловимые мстители»

По мнению Голубчикова, именно эта картина на 100% попадает в настроение «жаркого лета и горячей крови».

«Конечно, в первую очередь на ум приходят “Неуловимые мстители”. Это и гонки, и погони, и жаркий воздух, и огонь в глазах. Там всё такое пылающее, сражения под солнцем и ночные вылазки — кино с настоящей летней энергией», — отмечает Голубчиков.

Несмотря на возраст фильма, он до сих пор смотрится бодро — в нём есть юношеский драйв, немного романтики и дух свободы. А ещё — бесконечные степи, пыльные дороги и тот самый вкус каникул, когда не знаешь, чем закончится день.

«Приключения Электроника»

Казалось бы, научная фантастика. Но если вспомнить, где и как всё разворачивается — самое настоящее лето.

«Это фильм, который заканчивается каникулами и в целом весь про них. Там и мальчик в чемодане, и куча культовых эпизодов. Его пересматриваешь — и снова ощущаешь ту самую детскую эйфорию.

В памяти остаются “Крылатые качели” и “До чего дошёл прогресс”. Это кино про свободу и про то, как хочется просто гулять», — делится эксперт.

Эта история — далеко не только про двойников. Она про летние мечты, дружбу, музыку и искреннюю радость от каждого дня. Настоящая фантастика для тех, кто скучает по детству.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

А вот и классика с элементами сатиры. Тот случай, когда лето — это не только купание в реке, но и тонкое наблюдение за абсурдом окружающей действительности.

«Конечно, “Добро пожаловать…” — потому что лето, и потому что сатира. Причём довольно жёсткая и до сих пор, мне кажется, живучая. Фильм про систему, про несвободу — но на фоне солнца и пионерлагеря», — подмечает критик.

Даже если сатира в фильме покажется не слишком актуальной, атмосфера лагеря, жара и лёгкого безумия не подведёт.

«Гостья из будущего»

Не самый очевидный выбор, ведь события происходят в школе. Но ассоциации с летом — мощные.

«Хотя это вроде как весеннее кино, у меня оно ассоциируется с летом. Может, потому что там есть дух перемещений, погони, переходов во времени и приключений, которые случаются не в классе, а где-то “вне”.

Интересно, что “Гостья из будущего” задумывалась как мюзикл — песен для него написали много, но в итоге осталась только одна», — заключает эксперт.

Этот фильм — как поход: вроде знаешь, что там будет, а всё равно волнуешься. Удивительно, как школьные будни в нём превращаются в настоящие летние странствия по дворам, лабораториям и подвалам времени.

Итог

Если вы хотите прочувствовать лето, не выходя из дома — выбирайте не очевидные заграничные комедии, а проверенные временем советские фильмы. Они и ностальгию пробуждают, и греют не хуже солнца, и вообще — дают то самое ощущение, что впереди каникулы, и можно просто быть.

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