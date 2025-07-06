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Каникулы не повод филонить: проверим, как хорошо вы помните школьную программу по литературе? (тест)

6 июля 2025 10:52
Каникулы не повод филонить: проверим, как хорошо вы помните школьную программу по литературе? (тест)

Тренировка мозгам лишней точно не будет.

Одни жадно зачитывались «Отцами и детьми» и писали влюблённые сочинения о Наташе Ростовой, другие — отчаянно искали краткие пересказы накануне контрольной. Но одно точно: эти уроки формировали не только школьные оценки, но и нашу культурную базу на всю жизнь.

А теперь вопрос: насколько хорошо вы на самом деле помните школьную программу по литературе? Где происходит действие «Грозы»? Кто носил прозвище «человек в футляре»? И в каком произведении герой тонет в собственных фантазиях — буквально?

Этот тест — шанс освежить в памяти любимые (и не очень) произведения, вспомнить авторов, персонажей, культовые цитаты. Может, вы до сих пор можете блеснуть цитатой из Лермонтова или безошибочно отличите Некрасова от Тютчева. А может, пора наверстать упущенное и с удивлением открыть для себя, как много можно вспомнить.

Будьте готовы к лёгкой ностальгии, пару каверзных вопросов и, возможно, к внезапному желанию перечитать что-нибудь из школьной классики. Ну что, проверим вашу литературную память?

А здесь — еще один классный тест. Сможете угадать 5 советских фильмов по солнечным пейзажам?

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Анна Каренина» (1967), «Онегин» (2024)
Екатерина Соловьева
Екатерина Соловьева
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