Каневский раскрыл будущее «Следствие вели...»: правда не понравится никому
Эта перспектива мало кого устроит.
Леонид Каневский является бессменным ведущим культовой программы «Следствие вели...». Трудно представить эту криминальную передачу без фирменной подачи актера. Но какое будущее ждет этот проект?
Цикл программ «Следствие вели...» рассказывает о дерзких преступлениях, совершенных в период советской эпохи. Вот уже несколько лет передача пользуется огромной популярностью у зрителей самого разного поколения, включая школьников.
У Каневского нередко интересуются, почему он рассказывает только о преступлениях, которые были совершены в советское время. Ведущий объяснил, что изначально задумывался именно такой формат, поэтому менять его никто не собирается. Также Леонид Семенович предположил, что однажды появится другой Каневский, который расскажет уже о преступлениях текущего времени.
Это откровение не понравилось поклонникам передачи, ведь зрители за эти годы уже всей душой «прикипели» к харизматичному ведущему. О возможном будущем программы артист рассказал журналистам издания «Аргументы и факты».