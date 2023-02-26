Канадка потратила миллионы на пластику, но сделала только хуже: шокирующие фото

Она уже не сможет вернуть свою красоту.

Желание кардинально изменить свою внешность может говорить о низкой самооценке. Однако глядя на снимки молодой девушки с псевдонимом Мария Магдалена, трудно вообразить, что такая красавица могла страдать от неуверенности в себе.

Стройная брюнетка с утончёнными чертами лица и манящим взглядом могла бы стать успешной моделью или актрисой. Но она выбрала для себя другой путь и начала работать танцовщицей в ночных клубах.

Получив первый заработок, девушка пустилась во все тяжкие и начала регулярно посещать косметологов и пластических хирургов.

Мария увеличила грудь, ягодицы и губы до таких размеров, что теперь ее можно смело спутать с каким-нибудь пришельцем. Прежняя элегантность и очаровательная внешность уже безвозвратно потеряны. Впрочем, людей шокирует не только образ девушки. Оказывается, что за эти пугающие изменения она заплатила 150 тысяч долларов, которые бы могла потратить на более полезное дело.