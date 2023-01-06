Канадка показала фото до превращения в качка: подобрать эмоции будет трудно

Кассандра Гиллис долгие годы не переживала по поводу своей внешности и даже не думала записываться в тренажерный зал. Однако рождение сына в 2017 году полностью изменило ее жизнь.

По словам самой Гиллис, она стала недовольна своим телом. Долгие часы молодая мать провела у зеркала, переживая из-за растяжек и лишних килограммов. Комплексы оказались настолько сильными, что она даже перестала выходить из дома, игнорируя близких. И со временем поняла, что ей пора изменить свою жизнь.

В первые месяцы канадка ограничивалась YouTube-тренировками. Как только ее сын засыпал, она включала видео и занималась, не жалея сил. Спустя некоторое время такие занятия начали давать результат, поэтому она записалась в тренажерный зал, где проводила по 6 дней в неделю.

В итоге за год Гиллис полностью изменилась. Она смогла выиграть свои первые соревнования по бодибилдингу, став звездой в своей родной Канаде. После этого спортсменка продолжила занятия, поэтому теперь ее регулярно можно увидеть на страницах специализированных журналов и в блогах.

Как отмечает Гиллис, бодибилдинг дал ей намного больше, чем просто развитую мускулатуру. Преображение позволило ей вновь обрести уверенность в себе и найти хобби и цель в жизни.