Канадка 62-го размера захомутала фитнес-тренера: худышкам такое не под силу (фото)

Любви достоин каждый человек, но не всем она дается легко. Об этом отлично знает Бриттани Жак из Канады, которая едва не поставила крест на личном счастье.

Девушка обладает внушительными габаритами — уже с юности она носила 62-й размер одежды. Парадоксально, но пышной Бриттани удалось покорить стройного фитнес-тренера Мэтта Монтгомери. Все предыдущие отношения Жак заканчивались просьбой недовольных бойфрендов сбросить лишний вес. Каждый из них давил на девушку и угрожал расставанием, если она не займется своей фигурой. Поначалу Бриттани шла у них на поводу и даже стала тренироваться, но потом отказалась от этой затеи.

Жак выбрала любовь к себе и полное принятие своей фигуры. Девушка твердо решила, что не станет «ломать» себя ради выдуманных стандартов красоты. После неудач на любовном фронте канадка решила завязать с личной жизнью. Но вскоре она познакомилась с фитнес-тренером, которого покорили формы Бриттани. Мэтт весит в два раза меньше своей пассии, но их это устраивает. Уверенность в себе и своей неотразимости помогла Бриттани найти любовь, а такой самооценкой может похвастаться далеко не каждая худышка.