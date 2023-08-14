Камилла не единственная: посмотрите на женщину, с которой Диане изменял любимый

Принцесса Диана еще при жизни заслужила статус королевы людских сердец. Ее обожали не только британские подданные, но и люди по всему миру. Принцесса казалась воплощением доброты и сострадания, много времени уделяла благотворительности. Отзывалось в сердцах людей и ее семейное горе.

С самого начала брака с принцем Чарльзом Диана существовала в условиях постоянных измен. Ее муж пытался скрывать интрижку с Камиллой Паркер-Боулз, хотя делал это не очень убедительно, унижая тем самым супругу. Но, как выяснилось, это был не последний любовный треугольник в жизни принцессы. Даже ее отношения с египетским миллиардером Доди аль-Файедом начались с обмана.

Все дело в том, что к моменту знакомства с принцессой олигарх уже не был свободен. Он встречался с моделью Энни Кардоне. Только недавно 57-летняя британка раскрыла тайны прошлого романа.

По ее словам, о двуличности Доди аль-Файеда она узнала из газет, когда там напечатали снимки мужчины, целовавшего принцессу Диану. Кардоне сразу поняла, что не сможет соперничать с любовницей бойфренда, и добровольно отошла в сторону.