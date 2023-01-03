«Каменская» на пенсии: ахнете, увидев преобразившуюся Елену Яковлеву (фото)

Для большинства российских зрителей Елена Яковлева навсегда останется подполковником полиции Анастасией Каменских. Судя по всему, актрису нисколько не смущает тот факт, что за ней закрепилось подобное ампула. По крайней мере, выходить из этого образа она явно не планирует.

Как пишет Telegram-канал «Звездная пыль», артистка засветилась в новом сериале, который получил название «Дама с собачкой». В нем у Яковлевой главная роль. Она предстанет перед зрителями учительницей математики, вышедшей на пенсию. Героини знаменитости довелось стать свидетельницей загадочного убийства, которое она тут же решает расследовать.

Сходство двух проектов и ролей Елены Алексеевны очевидно. Любопытно, что в Сеть попали кадры из нового сериала, глядя на которые понимаешь, что они выдержаны в тех же цветах и оттенках, в каких снята «Каменская».