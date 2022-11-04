Каменное сердце: самые жесткие и властные женщины по знаку Зодиака

Издавна считалось, что властность и жесткость - качества, присущие в первую очередь сильному полу. Однако с течением времени многие взгляды изменились, и сегодня женщины могут демонстрировать силу своего характера наравне с мужчинами. Астрологи считают, что исконно “мужские” качества присущи представительницам определенных знаков зодиака. Они рассказали, под какими знаками рождаются “железные леди” зодиака.

Овен

Представительницы огненного знака обладают мощной энергетикой. Напористые, целеустремленные, яркие, они способны в два счета добиться своего - ни у кого и мысли не возникнет оспаривать их решения и требования. Благодаря врожденной амбициозности женщины-Овны легко и быстро поднимаются вверх по карьерной лестнице, до тех пор, пока не займут место на самой вершине.

В отношениях с мужчинами они также предпочитают доминировать, но могут уступить, если партнер так же харизматичен, как она сама.

Стрелец

Еще один огненный знак, уроженки которого отличаются сильным характером - это Стрелец. Женщины, появившиеся на свет под этим знаком, наделены врожденными лидерскими качествами. При этом им вовсе не обязательно носить маску Снежной Королева - представительницы этого знака очень дружелюбны, открыты и общительны. С личной жизнью у дамы-Стрельца проблем не возникает. Если избранник будет уважать мнение своей женщины, ценить ее свободу и чувства, оба будут счастливы.

Скорпион

Астрологи говорят, что представительницы самого мистического и “темного” знака в гороскопе наделены особой духовной силой. Незаметно для собеседника женщина-Скорпион возьмет над ним власть - да и как можно противиться ее обаянию и харизме?

Стойкие, упорные и требовательные уроженки водного знака добиваются больших высот в карьере.

Что касается сферы любви, то соответствовать запросам этой роскошной женщины не так просто - редкий мужчина может их заинтересовать.

Козерог

Женщины-Козероги стремятся контролировать все и вся, им важно держать руку на пульсе и быть уверенными в том, что планы не сорвутся. С уроженками земного знака достаточно сложно найти общий язык, зато если это удастся, они будут ценить собеседника до конца своей жизни.