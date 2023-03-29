Каменное сердце: 3 знака Зодиака, которым чужда эмпатия

В сложные моменты жизни мы ждем от близких людей понимания и сочувствия. И, как правило, родственники, друзья и коллеги охотно подставляют плечо, выслушивают жалобы и поддерживают так, как могут. Однако есть категория людей, которых не способно разжалобить ничто на свете. Даже если в трех шагах от них будет навзрыд плакать ребенок, они останутся равнодушными и продолжат заниматься своими делами. Как говорят астрологи, отсутствием эмпатии грешат некоторые знаки зодиака. Рассказываем, у кого в гороскопе самое черствое сердце и нечувствительная душа.

Дева

Чужие заботы Деву не интересуют. Представители земного знака слишком заняты собственными проблемами и хлопотами, чтобы обращать внимание на кого-то еще. Если заглянуть в ежедневник Девы, то становится понятно - ее недели и месяцы под завязку забиты делами, ни минутки свободной нет.

На разговоры по душам с Девой рассчитывать не стоит.

Прагматичные уроженцы земного знака не любят терять время попусту, а слезы в жилетку они воспринимают именно так. Поэтому, стоит Деве услышать от кого-то просьбу побыть рядом, она спешит уйти под первым попавшимся предлогом.

Скорпион

Со стороны кажется, что у Скорпиона вместо сердца в груди холодный лед. При более близком общении эта теория только подтвердится. Представители водного знака держат дистанцию и не торопятся ее сокращать даже в исключительных случаях - например, когда кто-то нуждается в помощи.

Скорпион - знак довольно-таки меркантильный.

Ему важно, чтобы во всем была какая-то выгода. Если уроженец знака посчитает, что игра не стоит свеч, он не получит никаких преимуществ, то не станет даже размышлять. Слова “эмпатия” в его лексиконе нет - это что-то не на скорпионьем.

Козерог

Можно сколько угодно взывать о помощи, рассказывать истории, способные растрогать до глубины души даже камень, однако Козерог останется глух и безучастен. Представители земного знака терпеть не могут “телячьи нежности”, поэтому от них не дождешься ни сочувствия, ни поддержки.

Возможно, в глубине души Козерог боится, что, открыв свое сердце хотя бы раз для чувств, он навсегда распрощается с репутацией Железного Человека.

Поэтому он не спешит бежать на помощь окружающим и предлагать для слез свою жилетку - этот знак убежден, что подобные поступки сделают его в чужих глазах слабым и уязвимым.