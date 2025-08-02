«Каменное лицо в водовороте идиотизма»: новый «Голый пистолет» уже признали лучшей комедией за последние годы — и все из-за Нисона

Если вам казалось, что эпоха хороших пародий умерла где-то между «Очень страшным кино 2» и последним сносным выпуском «Вечернего Урганта», то у нас есть новости. После 31 года молчания франшиза «Голый пистолет» возвращается — и возвращается с таким размахом, что критики даже растерялись. Никто не ждал, а оно взяло и получилось.

«Настолько абсурдно, что работает»

На этот раз в главной роли — Лиам Нисон. Да, тот самый, который обычно кого-нибудь спасает, убивает или страдает с ирландским акцентом. Теперь он — лейтенант Фрэнк Дребин-младший, сын легендарного героя Лесли Нильсена. Пресса сходу влюбилась.

«Нисон в роли Дребина — это настолько абсурдно, что работает. Он играет всё всерьёз, что и делает его смешным до слёз», — пишет Entertainment Weekly.

Режиссёр нового фильма — Акива Шаффер (Зависнуть в Палм-Спрингс, Медвежонок Бригсби), продюсер — Сет МакФарлейн. И вот это сочетание, судя по первым откликам, сработало почти идеально.

Что говорят критики и зрители?

Collider: «Это лучшая комедия за последние годы. Серьёзно. Это “Голый пистолет”, каким вы его помните — идиотский, нелепый, с кучей визуальных гэгов и словесных игр. Но не устаревший».

Variety: «Шаффер воссоздал дух оригинала, но при этом нашёл место для свежих шуток. Некоторые сцены вызывают просто истерический смех — как в лучшие времена братьев Цукеров».

The Wrap: «Лиам Нисон не пытается быть смешным — и в этом всё волшебство. Он — каменное лицо среди водоворота идиотизма. Как и Лесли Нильсен в своё время».

SlashFilm: «В эпоху, когда комедии боятся быть по-настоящему глупыми, “Голый пистолет” — словно глоток прогорклого уксуса. И это комплимент».

Актёрский состав и юмор XXI века

К актёрскому ансамблю, кроме Нисона, присоединились Памела Андерсон, Пол Уолтер Хаузер, Кевин Дюранд, Дэнни Хьюстон и даже рестлер Коди Роудс. И, что неожиданно — критики хвалят не только исполнителей, но и сценарий. Да, там всё ещё есть шутки про бани, бедра и случайные падения, но они сделаны с любовью и чувством ритма.

«Это не ироничный ремейк, не высмеивание ностальгии и не попытка обновить бренд”», — пишет IGN. — «Это честная, лихо сыгранная пародия, которая орёт “банан!” в лицо современной серьёзности».

Наследие Цукеров — живо?

Конечно, пока это только первые впечатления — полноценные рецензии начнут выходить с 31 июля. Но если судить по реакции зала на премьере в Нью-Йорке, «Голый пистолет» (2025) вполне может стать редким случаем, когда старая комедия возвращается — и побеждает.

Старожилы жанра в твиттере пишут, что это лучшее, что случалось с пародией за последние 20 лет», тогда как новички удивляются «малоизвестной» франшизе и теперь хотят пересмотреть ее всё».

«Нисон в костюме копа, роняющий мороженое на губернатора — это всё, что мне нужно было этим летом», — комплимента лучше, как будто, и не придумать.

Премьера «Голого пистолета» состоится 1 августа. И, судя по всему, этот фильм — настоящее напоминание о том, что иногда юмор не просто может, а должен быть тупым — прекрасно тупым.

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