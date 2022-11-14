Камень вместо сердца: родившиеся под этим знаком Зодиака не умеют любить

Романтические отношения невозможно себе представить без трогательных и милых выражений своих чувств. Приятные записки или эсэмэски, напоминающие партнеру о том, как он дорог, неожиданные сюрпризы, сделанные для того, чтобы увидеть на лице любимого человека улыбку, обычные, но такие важные забота и внимание… Каждый человек по-своему проявляет свои чувства к партнеру, однако некоторые как будто бы вовсе их не испытывают. Они могут обращаться со своим партнером холодно и высокомерно. Рассказываем, под какими двумя знаками рождаются люди, которые не умеют любить.

Близнецы

Уроженцы воздушного знака со стороны кажутся идеальными возлюбленными. Умные, талантливые, харизматичные, они с легкостью покоряют сердца представителей противоположного пола. С ними хотят встречаться и строить отношения. Однако Близнецы, такие привлекательную с виду, на поверку оказываются вовсе не такими уж восхитительными партнерами. Чем же они могут разочаровать свою вторую половинку?

Дело в том, что представители знака как будто бы вовсе не нуждаются в партнере.

Близнецы настолько самодостаточны, что даже находясь в отношениях, они не станут стремиться проводить с избранником все свое свободное время. Подопечные Меркурия прекрасно чувствуют себя в одиночестве, но любопытство и желание “быть как все” перевешивают и заставляют их искать вторую половинку. Каждый раз Близнецы надеются, что теперь-то и сердце растает, но этого не происходит.

Козерог

Рожденные под знаком Козерога не похожи на пылких влюбленных, но, если говорить начистоту, окружающие и не ждут, что представители земного знака будут петь под окном серенады или устраивать ужины при свечах. Зато Козероги привлекают противоположный пол своей уверенностью, стабильностью, ответственностью.

Кажется, что такой партнер - находка для тех, кто жаждет не головокружительной страсти, а крепких, здоровых отношений.

Вот только, по словам астрологов, любовь для уроженцев этого знака стоит даже не на втором, а на пятом или десятом месте после работы. Козероги - истинные трудоголики, готовые положить свою жизнь на алтарь карьеры. Их не заботит то, что вторая половинка нуждается во внимании и ласке - с головой погрузившись в офисные дела, Козерог способен позабыть о времени и о том, что кто-то ждет его дома. Если ему придется выбирать между карьерой и партнером, он без раздумий выберет первое.