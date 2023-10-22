Камень в огород Меньшова: Алентова назвала свою единственную любимую роль

Вера Алентова, обладая потрясающим актерским талантом, могла бы сыграть в большом количестве фильмов. Но актриса часто показывала свое «фи» режиссерам, за что супруг Владимир Меньшов прозвал ее Товарищ Нет. Но есть у знаменитости одна роль, о которой она точно не жалеет.

Артистка снималась у своего именитого супруга, и можно подумать, что именно работа с ним больше всего пришлась ей по душе. Но как бы не так. Звезда лихо кинула камень в огород ныне покойного мужа, а заодно и всего советского кинематографа.

Алентова призналась: ролей в кино, к которым она относится с особым теплом, у нее никогда не было. Зато есть одна самая любимая — в театре. В спектакле «Варшавская мелодия», поставленном по пьесе Леонида Зорина, Вера Валентиновна сыграла Гелю. Именно эта героиня навсегда покорила сердце прихотливой вдовы.