Камень в огород коллег: Филипп Янковский неоднозначно высказался о российском кино
Дал жесткую оценку происходящему.
Филипп Янковский много снимается, но энтузиазма по этому поводу не испытывает. Многие проекты с его участием ругают и критики, и зрительская аудитория. Да и сам актер не питает иллюзий относительно положения в киноиндустрии.
Звезда экрана бросил камень в огород своих коллег по цеху, сделав провокационное заявление. Оказалось, что у знаменитости есть ряд претензий к работе современных постановщиков.
«Талантливых режиссеров мало», — заметил он в беседе с «РБК Лайф».
Важно, что надежды на лучшее Янковский не теряет. Артист призвал всех относиться к ситуации «философски» и «верить в хорошее». К тому же он порадовался обилию женщин в отечественном кинематографе. По мнению Филиппа Олеговича, в последнее время появилось много достойных зрительского внимания актрис, среди которых парочку можно даже назвать великими.