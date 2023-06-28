Калугиной и не снилось: на шоу «Модный vs Народный» 50-летнюю «мымру» превратили в красотку

Проект «Модный vs Народный», ведущими которого выступают Надежда Бабкина и Влад Лисовец, помогает женщинам преобразиться. Так, стилистам удалось «обновить» 50-летнюю Марину Романову, которая в конце передачи стала совсем другим человеком.

Героиня — настоящая карьеристка. Она не замужем и все свое время посвящает работе. Друзья и близкие ассоциируют ее с героиней «Служебного романа» Калугиной. По их словам, у нее такие же жесты, повадки и характер, как у Людмилы Прокофьевны. Как и героиня Алисы Фрейндлих, Марина избегает женственных нарядов, не красится и предпочитает строгий стиль. Мужчины ее побаиваются, поэтому личная жизнь никак не складывается.

За дело взялись народные стилисты. Они сделали женщине короткую стрижку, а волосы покрасили в холодный блонд. Марину облачили в полосатый оверсайз-свитер и белые брюки. Образ освежил внешность героини. Второй комплект от «народных» получился контрастным и подчеркнул выразительную внешность Марины. Модные стилисты придумали перегруженные образы. Особенно вызывающим получился второй наряд: полупрозрачная кофта, красная куртка и огромные каблуки. Но этот креативный образ понравился Марине больше всего.

И те, и другие стилисты постарались на славу и превратили тусклую женщину в модницу. «Мымре» Калугиной такие преобразования не могли привидеться даже в самой смелой фантазии.