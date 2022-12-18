Калька с отца: гляньте, каким вырос «тайный» сын Арнольда Шварценеггера (фото)

Брак Арнольда Шварценеггера с Марией Шрайвер казался образцовым, пока супруга не уличили в неверности. Более того, выяснилось, что у актера был внебрачный сын.

Его матерью является Милдред Баэна, которая работала в семье Шварценеггера экономкой около 20 лет. В конце 90-х она забеременела от именитого артиста и родила мальчика Джозефа. Первое время Милдред удавалось скрывать, что ее сын имеет какое-то отношение к Арнольду, но очевидное сходство между ними выдало тайну матери.

В 13 лет Джозефу рассказали, что «железный Арни» — это его родной отец. Сам Шварценеггер ребенка признал и позаботился о его образовании. Сегодня отец и сын поддерживают теплые отношения, а их совместные снимки то и дело появляются в соцсетях. Судя по всему, между ними сложилась крепкая дружба.

Джозеф старается во всем походить на Шварценеггера. Он уже обзавелся внушительными мускулами, как и его отец в молодые годы, к тому же парень хочет покорить кинематограф. Баэна достиг определенных успехов без протекции отца, а тот, в свою очередь, гордится некогда «тайным» отпрыском.