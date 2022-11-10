Какую страшную правду скрывал под париком Саид из «Белого солнца пустыни»
Актер шел на жертвы ради знаковой роли.
Саид из фильма «Белое солнце пустыни» прославил Спартака Мишулина на весь Советский Союз. До сих пор актер ассоциируется с тем молчаливым героем, спасенным товарищем Суховым. Мало кто знает, что во время съемок Мишулину приходилось скрываться от коллег по театру.
На помощь ему пришел парик. Актер никому не говорил о съемках в картине Владимира Мотыля. Дело в том, что руководитель театра Валентин Плучек, где играл Мишулин, строго запрещал своим подопечным сниматься в кино. Однако актер не только ослушался, но и даже сбрил свои волосы ради роли Саида. Чтобы спрятать лысину от коллег и начальства, он начал носить парик.
Но однажды «прикрытие» подвело Мишулина. Во время репетиции шевелюра сползла с головы, и это заметили не только коллеги, но и сам Плучек.
Разгневанный режиссер сразу понял, в чем тут дело. Но когда худрук услышал, что Мишулин задействован на съемках у Мотыля, то сразу же остыл. Плучек уважал мэтра за его фильмы, поэтому разрешил своему актеру сниматься в «Белом солнце пустыни».