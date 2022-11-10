Какую страшную правду скрывал под париком Саид из «Белого солнца пустыни»

Саид из фильма «Белое солнце пустыни» прославил Спартака Мишулина на весь Советский Союз. До сих пор актер ассоциируется с тем молчаливым героем, спасенным товарищем Суховым. Мало кто знает, что во время съемок Мишулину приходилось скрываться от коллег по театру.

На помощь ему пришел парик. Актер никому не говорил о съемках в картине Владимира Мотыля. Дело в том, что руководитель театра Валентин Плучек, где играл Мишулин, строго запрещал своим подопечным сниматься в кино. Однако актер не только ослушался, но и даже сбрил свои волосы ради роли Саида. Чтобы спрятать лысину от коллег и начальства, он начал носить парик.

Но однажды «прикрытие» подвело Мишулина. Во время репетиции шевелюра сползла с головы, и это заметили не только коллеги, но и сам Плучек.

Разгневанный режиссер сразу понял, в чем тут дело. Но когда худрук услышал, что Мишулин задействован на съемках у Мотыля, то сразу же остыл. Плучек уважал мэтра за его фильмы, поэтому разрешил своему актеру сниматься в «Белом солнце пустыни».