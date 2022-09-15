Какую породу собаки вам стоит завести согласно гороскопу

Дата рождения подскажет, какой питомец вам подходит.

Наверное, каждый второй человек на земле в детстве мечтал о домашнем любимце - верном четвероногом друге, с которым не страшны никакие трудности. Не всем удалось завести щенка в детские годы, зато став взрослыми, мы можем наконец исполнить давнюю заветную мечту. Портал Uznayvse рассказал, какие породы собак больше всего подходят разным знакам зодиака.

Овен

Представители огненного знака от природы наделены лидерскими качествами. Лучше всего им подойдет пес крупной породы, который станет отличным компаньоном - например, алабай.

Телец

Спокойным и миролюбивым Тельцам идеально подойдут декоративные породы, за которыми нужно много ухаживать, покупать им игрушки и аксессуары.

Лучший выбор - йоркширский терьер.

Близнецы

Близнецы - любители всего необычного. Поэтому они точно оценят породу собак, которые не лают. Речь идет об африканской басенджи.

Рак

Уроженцы знака ориентированы на семью. Им нужна собака, которая найдет язык со всеми домочадцами. Например, королевский пудель.

Лев

Целеустремленным Львам подойдут породы собак, которые также отличаются активностью и имеют благородный внешний облик.

Самый лучший выбор для них - это доберман.

Дева

Педантичным Девам время от времени нужно отвлекаться от решения мировых задач. Озорные таксы помогут им развеяться и поднимут настроение.

Весы

Один из самых мягких и даже ленивых знаков в гороскопе - Весы. Полностью погрузиться в ничегонеделание им поможет собака породы сиба-ину, умная и активная.

Скорпион

Представители водного знака очень часто бывают раздраженными и готовы сорваться по мелочам. Разрядить атмосферу рядом со Скорпионам готовы шебутные милашки корги.

Стрелец

Для таких любителей активной жизни и экстремальных видов спорта, как Стрельцы, отличной компанией станут выносливые и верные хаски. С ними можно отправиться хоть на край света.

Козерог

Люди, рожденные под знаком Козерога - настоящие трудоголики. Астрологи считают, что им нужен спокойный, надежный и уютный питомец, который будет напоминать им о ценности домашнего очага.

Лучше всего с этой ролью справится пушистый чау-чау.

Водолей

Эксцентричным Водолеям - необычную породу собаки. Китайская хохлатая собачка отлично впишется в образ жизни представителей воздушного знака.

Рыбы

Рыбы нуждаются в чутком и преданном четвероногом друге. Лабрадор-ретривер - вот тот, кто придется им по душе.