Какую многовековую традицию разрушил Карл III: для многих это было тайной

Король Великобритании Карл III, который взошел на трон после смерти своей матери Елизаветы II, всю свою жизнь находился в самом центре общественного внимания и не раз нарушал старинные традиции и устои. Но лишь биографы Его Величества в курсе, что первое нарушение традиций сопутствовало появлению нынешнего монарха на свет.

Дело в том, что согласно многовековой традиции, принятой в Великобритании, рождение наследника престола происходило при наличии целой группы сопровождающих лиц, которые должны были убедиться, что правящая на тот момент королева либо принцесса действительно произвела на свет ребенка, стоящего первым в очереди к трону. В XVII веке число таких «общественных наблюдателей» порой могло превышать 40 человек.

Однако, когда пришла пора родиться принцу Чарльзу, его дед — король Георг VI — принял решение о том, что роды его дочери должны пройти без присутствия посторонних. Таким образом, рождение нынешнего британского правителя сломало многовековую традицию.