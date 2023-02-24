Какой знак Зодиака самый верный? Астрологи дали точный ответ

По статистике, самой частой причиной для разводов становится измена одного из супругов. Причины для похода налево могут быть самыми разными - одни устают от семейной рутины и гонятся за свежими ощущениями, другие сталкиваются с невниманием партнера и хотят поднять себе самооценку, третьи поддаются эмоциям и решаются на адюльтер спонтанно… Есть ли те, кто вообще не помышляет об измене и остается верен избраннику при любых обстоятельствах? Астрологи утверждают, что такие люди существуют и чаще всего они рождаются под одним знаком зодиака.

Козерог

Астрологи убеждены - самые преданные партнеры появляются на свет под знаком Козерога. Его представители - люди надежные, спокойные, рациональные, они всегда четко знают, чего хотят. И если Козерог задастся целью создать крепкую семью на всю жизнь, то будьте уверены, он непременно добьется своего.

Довольно часто уроженцы этого знака тратят на поиски своей второй половинки долгие годы.

Козероги не размениваются на мимолетные интрижки, поскольку опасаются, что фортуна накажет их за это и они пропустят свою настоящую любовь. Любовь навеки - вот их идеал, от которого они не отступаются.

Мужчина-Козерог - настоящий образец верного и любящего партнера. Он носит свою избранницу на руках и буквально пылинки с нее сдувает. Дамы, рожденные под этим знаком, более эмоциональны и могут в пылу эмоций задуматься об адюльтере, но пойти на этот шаг в реальности никогда не смогут.

По словам астрологов, нет такой причины, которая могла бы подтолкнуть уроженцев земного знака на настоящую измену.

Даже будучи в расслабленном и нетрезвом состоянии, Козерог способен держать себя в руках и не поддаваться искушениям, хоть царицей его соблазняй.

Пожалуй, единственное, что все-таки способно заставить Козерога задуматься об измене - неверность второй половинки. Мир этого знака разбивается в ту минуту, когда они узнают, что партнер позволил себе пойти налево.

Только в этом случае оскорбленный и разгневанный Козерог может наломать дров, но потом все равно пожалеет об этом.

В остальном представители знака тратят свое время на работу и обустройство дома. Строительство и обустройство собственного гнездышка для Козерога - святое. Он хочет, чтобы его семья жила в достатке и комфорте. Думать об изменах ему просто некогда, да и незачем, ведь он уже нашел все, что искал.