Какой закон СССР мог превратить невиновного в преступника: в России его уже нет

Обсуждения некоторых парадоксальных статей советского уголовного кодекса не утихают и сейчас, когда прошло больше 30 лет после их отмены. Некоторые из положений вызывают неприкрытое удивление у современных пользователей Сети. Ведь фактически один из законов мог превратить любого человека в преступника.

Речь идет о статье 209 УК РСФСР, которая предусматривала наказание за нищенство. Предполагалось, что никаких обездоленных в стране быть не должно. Согласно коммунистической идеологии все люди, отдающие себя труду, имели крышу над головой и еду. И бомжи на улицах городов в эту систему не вписывались. Считалось, что маргиналы просто не желают работать: им якобы гораздо проще стоять с протянутой рукой и выпрашивать милостыню. За этот проступок человек мог попасть за решетку на срок до двух лет или на полугодовые исправительные работы. Правда, сначала ему делали несколько предупреждений.

В реальности же под статью часто попадали и невиновные. После войны миллионы граждан остались без жилья и денег. А из-за подорванного здоровья полноценно работать могли далеко не все.