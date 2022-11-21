Какой выросла самая нестандартная девочка с кукольным лицом: фото до и после

Американская актриса Лили Чи прославилась задолго до знаменитой роли в сериале «Сорвиголова». Еще в детстве ее признали самой красивой девочкой в мире.

Это звание Лили получила благодаря своей уникальной внешности, которая считается экзотической. Как оказалось, у актрисы китайские, ирландские и шотландские корни. С тех пор, как Чи впервые «прогремела» на весь мир, она сильно изменилась.

Сегодня в этой уверенной и стильной девушке уже не узнать ту улыбчивую малышку. 19-летняя Чи выглядит очень эффектно, а экзотичные черты лица придают ей изысканности.

Лили занимается моделингом и весьма успешно. Она сотрудничала с такими брендами, как Old Navy и Target. Модельная карьера помогла ей проложить путь в кино и актерство.

У Чи есть бойфренд, однако пара почти не афиширует свои отношения. Также у Лили много друзей, которые обожают ее и называют верной подругой, готовой всегда прийти на помощь. Свое свободное время девушка посвящает футболу.