Какой выросла дочь гиганта Русимова? Обычной женщиной ее не назовешь (фото)

Рестлер Андре Рене Русимов, более известный как Андре Гигант, вошел в историю как самый высокий и крупный боец. Его рост превышал два метра, а вес перевалил за 200 кг. После себя спортсмен оставил единственную дочь, отношения с которой у него никогда не были простыми.

Андре закрутил роман с публицистом Джиной Кристенсен, которая в 1979 году родила ему наследницу — Робин Кристенсен Русимову. Спортсмен долго отказывался признавать собственного ребенка, поэтому они так никогда и не были близки. Отец и дочь виделись всего пять раз. Одна из причин этого кроется в плотном рабочем графике знаменитого бойца.

Гигант ушел из жизни в 1993 году, после чего все его имущество перешло к дочери. Робин стала владелицей ранчо в Северной Каролине и одного миллиона долларов, из которых к 2019 году осталось всего сто тысяч. Кроме денег, дочь Андре унаследовала и его гены, за счет которых получила свою порцию славы.

Дюймовочкой Робин точно не назвать: ее рост превышает 180 сантиметров, а вес составляет больше 100 килограммов. Вдобавок к этому у дочери Гиганта его маленькие глаза, массивный подбородок и выдающиеся скулы.

С такими физическими данными грех не последовать примеру папы. Робин стала бойцом и принимает участие в рестлинг-шоу. Этим она зарабатывает около 500 тысяч долларов ежегодно.