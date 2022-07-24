Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!

Если раньше в понятие "возраст" входили только биологический и хронологический аспекты, то в наши дни психологи выделяют еще как минимум три подвида – социальный, психологический и интеллектуальный. Исследователи говорят о том, что до недавнего времени в науке практически не принималось во внимание субъективное отношение человека к своему возрасту. А ведь на самом деле большинство из нас чувствует себя младше или старше своего хронологического возраста. Редко кто ощущает себя точь-в-точь на тот возраст, который записан у него в паспорте. Наверняка у каждого найдется хотя бы один знакомый пенсионер, который своей бодростью и энтузиазмом даст фору любому зумеру, и представитель молодого поколения, который смотрит на вещи так же мудро, как зрелый, опытный человек. Недаром в нашей речи появились такие выражение, как "умна не по годам", "стар, да дюж" и многие другие. Сейчас специалисты подробно изучают этот вопрос, пытаясь выяснить, какие же механизмы лежат в основе субъективной оценки человеком своего возраста.

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