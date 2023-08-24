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Какой ужас: дочь опозорила Валерия Меладзе на всю страну

24 августа 2023 09:30
Какой ужас: дочь опозорила Валерия Меладзе на всю страну

Поклонники уверены: в семье артиста наступила темная полоса.

Валерий Меладзе со своей второй женой Верой Брежневой и их детьми давно перебрался за границу. Однако часть его семьи осталась в России, а не так давно младшая дочь музыканта от первого брака Арина оказалась в центре скандала.

Как пишет Telegram-канал «Самые СЛИВки», девушка предпочла не платить за проезд в московском транспорте. Она проехалась бесплатно, но попалась контролерам, которые решили выписать штраф. И теперь представительница знаменитой фамилии обязана выплатить в бюджет столицы две тысячи рублей.

Сам музыкант, а также его первая супруга Ирина Малухина пока никак не прокомментировали ситуацию. Поклонники же решили, что семья Меладзе переживает не самые легкие времена, ведь концертная деятельность прославленного артиста давно не такая активная, как раньше. И у 20-летней Арины даже нет денег, чтобы купить себе проездной.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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