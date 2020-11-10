«Какой у вас рост?»: фанаты заподозрили резко «выросшего» Тимати в фотошопе

Как известно, Тимати с дочкой Алисой и Джиган с семьей сейчас отдыхают на Мальдивах в лагере для серферов, который несколько лет назад организовал Юнусов. Подписчики певца и бизнесмена уверены, что, несмотря на финансовую стабильность, он переживает из-за своего невысокого роста. По слухам, модели Анастасии Решетовой на совместных фото с отцом ее сына постоянно приходилось сгибать колени или горбиться.

Недавно сам Тимати подогрел интерес к своему «комплексу». На новом фото в Instagram он позирует вместе с Джиганом на фоне бушующего океана и молний. Мужчины стоят рядом, но кажется, что Юнусов на полголовы выше своего коллеги. А на другом снимке, опубликованном неделей раньше в микроблоге Оксаны Самойловой, оба певца практически одного роста. В чем же секрет?

Оказалось, что Тимати не «вытянул» себе ноги с помощью фотошопа, а всего лишь встал в бассейне на ступеньку выше.

Под провокационным фото он честно ответил, какой у него рост и что он думает по этому поводу. «Метр 75 всегда был. Просто женщины на каблуках никогда не оставляли мне шансов», — шутливо написал рэпер. Он добавил, что у него нет комплексов. «Главное, чтобы рост был финансовый», — гордо заявил основатель Black Star.