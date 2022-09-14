Какой ты герой из турецкого сериала «Султан моего сердца» по гороскопу

Узнай, с каким персонажем популярной теленовеллы у тебя много общего.

Исторический сериал “Султан моего сердца” покорил зрителей красивой историей любви, интригующим сюжетом и увлекательной игрой российских и турецких актеров. Портал Uznayvse предложил поклонникам теленовеллы почувствовать себя еще ближе к полюбившимся персонажам, сопоставив их с теми или иными знаками зодиака. Чтобы узнать, на какого героя вы похожи, достаточно найти в списке свой знак.

Овен

Уроженцы огненного знака славятся не только своим обаянием и привлекательностью, но и импульсивностью. Все это свойственно и главной героине сериала - Анне.

Телец

Первая жена султана, Ашубиджан - женщина мудрая. Она всегда сохраняет хладнокровие и избегает конфликтов - прямо как Тельцы, представители земного знака.

Близнецы

Этот знак зодиака известен своим непостоянством - сегодня Близнецы совершают добрые дела налево и направо, а завтра они воплощение мирового зла. Это роднит их с послом Дмитрием.

Рак

Жених Анны Николай - ну просто вылитый Рак: этот молодой человек обладает настолько же мягким, спокойным и рассудительным характером.

Лев

Амбициозные и заносчивые Львы найдут родственную душу в дочери Махмуда - юной Салихе-султан.

Эта девушка такая же горделивая и тщеславная, как уроженцы огненного знака.

Дева

Девы обладают массой талантов, но часто скрывают их от окружающих. На них похожа Гюльфидан-султан, щедро одаренная, но очень скромная девушка.

Весы

Отец Анны Аркадий Васильев - типичные Весы. Люди, рожденные под этим знаком, отлично ладят с окружающими и нередко занимают руководящие должности.

Скорпион

Эсма-султан, сестра Махмуда, готова на все ради достижения своих целей. Самоуверенность и большие амбиции также являются отличительными чертами Скорпионов.

Стрелец

Представители огненного знака имеют в зодиакальном круге репутацию живчиков, которым на месте не сидится.

Точно так же в сериале ведет себя лучший друг султана - Намык-паша.

Козерог

Люди, появившиеся на свет под знаком Козерога, удивительно целеустремленные - они, подобно падишаху Махмуду, ставят себе задачи и идут к ним, даже если рядом нет ни одного единомышленника.

Водолей

Водолеи привыкли просчитывать все наперед - они прекрасно знают, чего хотят, остается лишь придумать, как этого добиться.

На них похож Халет, жаждущий жениться на Эсме.

Рыбы

Представители водного знака постоянно нуждаются в чужой помощи и поддержке. Подобно Арифу, они привыкли решать свои проблемы за чужой счет.