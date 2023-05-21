«Какой талант?»: дочь Салтыкова унизили после выступления, которое понравилось народу

Аня Мун, дочь Виктора Салтыкова, пыталась покорить отечественную эстраду на шоу «Новая фабрика звезд». Победительницей проекта, которым руководил Виктор Дробыш, наследница музыканта не стала, но публике полюбилась.

Выступления Мун получили довольно хорошую оценку зрителей. Например, в Сети можно увидеть массу лестных комментариев под выпуском, где блондинка исполнила песню «Табу».

«Голос специфичный, нетипичный, хочется слушать», «Кайфую от ее голоса и исполнения», «Прекрасная артистка», — восхищаются интернет-пользователи вокальными данными дочери Салтыкова.

Но в бочке меда без ложки дегтя не обошлось. После выступления, которое понравилось народу, Мун публично унизили. Звездной наследнице досталась щедрая порция критики в YouTube-шоу «Фабрика с Яной Чу». Яна Чурикова призналась, что Мун не произвела на нее хорошего впечатления. «Было не очень», — вынесла свой вердикт знаменитость.

Ее соведущий Данил Доэрти оказался более жестким.