Какой стройный красавчик: в такого Гену из «Универа» влюбилась бы любая россиянка

Андрей Свиридов покорил зрителей ролью охранника Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня». Миллионы поклонников признают, как органично артист смотрится в своей роли, но мало кто знает, как знаменитость выглядел в юности.

Дело в том, что Свиридов и не мечтал об актерской карьере. В молодости он профессионально играл в баскетбол, выступая сначала в родной Беларуси, а позднее — за вашингтонскую команду The George Washington University. Однако уже в 25 лет он был вынужден завершить карьеру из-за многочисленных травм, после чего и решил освоить актерское ремесло.

И снимком именно из того периода жизни он решил поделиться в социальных сетях. На фотографии, которую опубликовал Свиридов, ему лишь 21 год и впереди у него множество спортивных свершений.

Фанаты не оставили без внимания архивный кадр. Обсуждая запись, они не поскупились на комплименты в адрес артиста, который, по их мнению, отличался в молодости красотой.