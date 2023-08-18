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Какой советский фильм обожают американцы: Никулин в нем сам не свой

18 августа 2023 20:45
Какой советский фильм обожают американцы: Никулин в нем сам не свой

С мнением иностранцев в СССР были не согласны.

За годы своей карьеры Юрий Никулин снялся в более чем 45 проектах. Зрители помнят и любят его в первую очередь по персонажам из комедий Леонида Гайдая. Известен артист был и за рубежом, причем американцы выделяли совсем другую его работу.

Речь идет о драме «Чучело», которая вышла на экраны в 1983 году. Судя по отзывам на сайтах, зрители из США считают эту картину образцовой историей и с точки зрения сюжета, и съемки, и актерской игры.

А вот советские граждане были с этим мнением не согласны. Когда фильм «Чучело» вышел в прокат, его щедро раскритиковали. Ролана Быкова осудили за то, что он снял ленту о «чернухе» вместо того, чтобы показать добро и любовь. А некоторые противники даже полагали, что картина порочит честь всех советских детей.

И у современных российских зрителей драма вызывает противоречивые эмоции. Мало кому хочется пересматривать фильм из-за того, что на экранах показана излишняя жестокость. Кроме того, любимец публики Юрий Никулин выглядел в кадре будто сам не свой.

Какой советский фильм обожают американцы: Никулин в нем сам не свой
Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press, кадры из фильма «Чучело» (1984)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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