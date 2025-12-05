Меню
«Какой позор, верните Аида!»: легендарного «Геркулеса» превратят в кино, но фильм уже «хоронят» – вой фанатов слышно даже на Олимпе

«Какой позор, верните Аида!»: легендарного «Геркулеса» превратят в кино, но фильм уже «хоронят» – вой фанатов слышно даже на Олимпе

5 декабря 2025 15:13
«Какой позор, верните Аида!»: легендарного «Геркулеса» превратят в кино, но фильм уже «хоронят» – вой фанатов слышно даже на Олимпе

И всему виной, внезапно, синий инопланетянин.

Помните харизматичного Аида из диснеевского «Геркулеса» – того самого, с едким сарказмом и вайбом: «Пришёл, увидел, закурил»? Так вот, в грядущем лайв‑экшен‑ремейке его, похоже, лишат центрального места в сюжете. И это уже вызвало шквал негодования.

Изначально Disney задумывала ревизионистскую версию – историю от лица Аида, в духе «Малефисенты». Но после успеха ремейка «Лило и Стич» студия сменила курс. Злодея «будет меньше».

Именно из-за этого, по данным The DisInsider, сценарий переписывают, проект завис в «подвешенном состоянии», а фанаты в соцсетях рвут и мечут:

«Какой позор, верните Аида!»: легендарного «Геркулеса» превратят в кино, но фильм уже «хоронят» – вой фанатов слышно даже на Олимпе

«Они собираются экранизировать мультфильм, успех которого держится на Аиде, и убрать Аида из центра сюжета».

«Аид – это комедийное сердце фильма. Без него будет вполовину не так весело».

«Какой позор, верните Аида, он не может стать второстепенным героем!»

В оригинале Аид (озвученный Джеймсом Вудсом) – харизматичный антигерой с остроумными репликами и неожиданной глубиной. Его конфликт с Зевсом задаёт тон всей истории, а дуэт с прихвостнями Болью и Паникой стал культовым.

Убрать его с первого плана – всё равно что снять «Короля Льва» без Шрама.

«Какой позор, верните Аида!»: легендарного «Геркулеса» превратят в кино, но фильм уже «хоронят» – вой фанатов слышно даже на Олимпе

Да, режиссёром остаётся Гай Ричи («Аладдин»). Да, продюсеры – братья Руссо («Мстители: Финал»). Но их главная задача – сохранить дух оригинала. И кажется, они уже не справились.

Фото: Кадр из мультфильма «Геркулес» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
