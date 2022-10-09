Какой он? Астрологи описали идеального партнера для водных знаков Зодиака

Когда люди слышат словосочетание “идеальный партнер”, каждый представляет себе кого-то особенного. Кто-то хотел бы видеть рядом с собой спокойного, уравновешенного и заботливого партнера, кто-то не представляет романтических отношений без итальянских страстей, ревности и острых ощущений. Астрологи утверждают, что в поисках второй половинки нужно ориентироваться не только на личные предпочтения, но и на свой знак зодиака. Они рассказали, какие избранники лучше всего подойдут водным знакам.

Рак

Представители водного знака частенько следуют стереотипу “противоположности притягиваются” и выбирают в партнеры страстных и темпераментных людей. А потом страдают из-за того, что вторая половинка не дает им того, чего они хотели бы от отношений.

Звезды говорят, что Ракам больше всего подходят чуткие, ласковые, внимательные избранники.

Они сделают все, чтобы трепетный, ранимый и вечно сомневающийся Рак всегда чувствовал себя любимым и желанным. Уроженцы этого знака любят, когда партнер подмечает каждую значимую для них мелочь - например, запоминает, о чем они мечтают, а потом воплощает их грезы в реальность.

Скорпион

Страсть и риск - вот что привлекает уроженцев водного знака в отношениях.

Скорпионы жаждут такой же яркой и чувственной любви, как в кино - непременно с ревностью, ссорами и бурными примирениями.

Поэтому они ищут партнера, который разделяет их вкусы и может подарить неповторимые эмоции. Правда, у таких отношений есть и свои минусы - знойной паре, состоящей из двух сильных личностей, трудно ужиться под одной крышей. Возможны серьезные конфликты, после которых недостаточно примирительных объятий - придется долго и откровенно разговаривать со второй половинкой. Если Скорпион готов открываться и делиться сокровенным, все будет хорошо.

Рыбы

Любые отношения, в том числе романтические, подразумевают некоторые обязательства партнеров друг перед другом. Свободолюбивым и независимым Рыбкам тяжело примириться с этой аксиомой. Они стремятся к тому, чтобы партнер их ни в чем не ограничивал, не пытался изменить в соответствии со своими предпочтениями.

Идеальной второй половинкой для Рыб станет тот человек, который примет их такими, какие они есть - со всеми странностями, причудами и тараканами.

Если такое чудо произойдет, уроженцы водного знака будут относиться к партнеру с таким же уважением и пониманием.