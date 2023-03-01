Какой мужчина: посмотрите, кто был первой любовью Кудрявцевой

Последние 10 лет Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Супруги воспитывают дочь Марию, а счастливыми моментами делятся в социальных сетях. При этом о своем первом замужестве, которое оказалось не таким счастливым, телеведущая старается не вспоминать.

Дело в том, что 1990 году Кудрявцева, только приехавшая в Москву, стала женой Сергея Ленюка, барабанщика группы «Ласковый май». Через некоторое время будущая телеведущая забеременела, и 14 апреля на свет появился ее сын Жан.

Но стремительному роману не суждено было стать счастливым. Практически сразу Кудрявцева начала узнавать об изменах мужа, за которым бегали сотни фанаток, а одна из его поклонниц рассказывала ей о связях с Ленюком и даже пришла на их свадьбу.

«У меня была несладкая жизнь: вдали от родины, беременная, мужа нет дома, любовница», — признавалась ведущая в одном из интервью.

В итоге спустя два года супруги расстались. Кудрявцева осталась одна, самостоятельно воспитывала ребенка и до сих пор старается не вспоминать о тех отношениях.