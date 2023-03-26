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Какой мужчина: посмотрите, как изменился победитель шоу «Голод» Константинов

26 марта 2023 16:30
Какой мужчина: посмотрите, как изменился победитель шоу «Голод» Константинов

Проект кардинально изменил его жизнь.

В юности Александр Константинов вряд ли мог мечтать о сцене и актёрской славе. Но, став участником реалити-шоу «Голод», он сам того не зная, сорвал настоящий куш.

На передаче он не только встретил свою будущую жену, но и проложил себе дорогу в светлое будущее. После победы молодой человек смог поступить в «Щуку» и стал частью театральной труппы. Будучи уже известной медийной личностью, ему удалось сняться в нескольких успешных проектах. К примеру, артиста можно увидеть в таких сериалах, как «ИП Пирогова», «Возмездие» и «Психологини».

Однако с момента премьеры шоу «Голод» он сильно изменился. Александр возмужал и превратился в статного красавца. У высокого брюнета накаченные руки, широкие плечи, но при этом добрый взгляд и милая улыбка. Впрочем, поклонницы актера уже не надеются заполучить его сердце, поскольку он женат и воспитывает сына.

Какой мужчина: посмотрите, как изменился победитель шоу «Голод» Константинов
Фото: Кадр из шоу «Голод», кадр из сериала «ИП Пирогова»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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