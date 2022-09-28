Какой легендарной песни много лет стыдился Николай Трубач: фанаты не поймут

В репертуаре Николая Трубача есть немало песен, но одна из них заслуживает отдельного внимания. Эта композиция разделила жизнь певца на до и после, из-за чего он и вовсе пожалел о том, что решился ее исполнить.

Речь идет о «Голубой луне», которую Трубач пел вместе с ныне покойным Борисом Моисеевым. Песня быстро стала хитом, несмотря на то, что посвящена довольно щекотливой теме. Со дня ее выхода прошло уже много лет, но ее любят до сих пор.

Вопреки этому, Трубач стыдится совместной работы с Моисеевым. Впрочем, на то есть веская причина. Борис Михайлович не скрывал и не стыдился своей сексуальной ориентации, а вот его коллега был женат и мужчинами никогда не увлекался. Однако публика посчитала иначе. Даже родной отец музыканта был уверен в том, что тот неравнодушен к другу Аллы Пугачевой.

В результате репутация звезды сильно пострадала.