Какой красивый дедушка: народ восхищен постройневшим Андреевым из «Иванушек»

Кирилл Андреев долгие годы является бессменным солистом группы «Иванушки International». Артист совсем не собирается покидать сцену и, как оказалось, завоевывает сердца фанаток не только своим творчеством, но и красотой.

Так, несколько дней назад в своих социальных сетях артист поделился роликом, на котором тренируется на беговой дорожке. 51-летний музыкант рассказывает о преимуществах тренажера, красуясь спортивным костюмом.

Публикация не осталась без внимания подписчиков. В комментариях фанаты осыпали Андреева комплиментами, отметив, как эффектно он выглядит, несмотря на свой возраст, а также то, что уже два года является дедушкой и воспитывает внучку.