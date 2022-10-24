«Какой красавчик был!»: зрители полвека не замечали Градского в этом фильме

Александр Градский прославился как талантливый композитор и музыкант. Однако, как оказалось, он несколько раз в молодости появлялся в художественных фильмах и сериалах, но мало кто из его поклонников догадывался об этом.

Так, музыкант сыграл эпизодическую роль в ленте Юлия Райзмана «Визит вежливости». Музыкант находится в кадре лишь несколько минут и красуется длинными волосами и спортивной фигурой. Роль Градского была настолько незначительной, что ее даже не указали в титрах, поэтому фанаты долгие годы не знали о его работе.

Как отметили пользователи Сети, они с удивлением обнаружили Градского в фильме. При этом особенно их шокировал внешний вид артиста, который выглядит как профессиональный спортсмен.

«Какой красавчик-то он был, оказывается, в 70-х годах! И без этих ужасных очков», «Красавчик Градский... Даже посмотреть захотелось», — не скрывают своего восторга зрители.

Помимо этого, роли музыканта можно увидеть в сериале «Бандитский Петербург» и в фильмах «Гений», «Камертон» и «Концерт для двух скрипок».