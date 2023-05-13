«Какой кошмар»: жена Андреева из «Иванушек» зря легла под нож хирурга

Кирилл Андреев не знал отбоя от поклонниц, но не поддался соблазну и стал примерным семьянином. Более 20 лет он женат на Лолите Аликуловой. Этот выбор черненького из «Иванушек» мало кто одобрил.

Публика сочла избранницу музыканта недостаточно привлекательной. Дело дошло до откровенной травли. Андрееву пришлось пригрозить разбушевавшимся фанаткам, что он навсегда покинет сцену, если те не прекратят нападки на его семью.

Со временем скандал утих, но Лолита по-прежнему не вызывает восхищения у поклонников артиста. В стремлении стать более привлекательной супруга исполнителя пошла на крайние меры и легла под нож хирурга. Только это не спасло ситуацию, а лишь усугубило ее.

Интернет-пользователи при виде фотографий жены певца сходятся во мнении о том, что она окончательно себя испортила.