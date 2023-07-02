«Какой кошмар»: внешний вид Навки без макияжа и дорогих нарядов вызвал оторопь

Татьяна Навка решила удивить поклонников, и ей это удалось. Россияне привыкли видеть звезду при полном параде, но в повседневной жизни фигуристка обходится без яркого макияжа и дорогих нарядов.

Олимпийская чемпионка обнародовала в социальных сетях видео, где показала одно из самых любимых мест. Спортсменка впустила подписчиков в свой сад и провела по нему мини-экскурсию. При этом звезда отказалась от косметики, собрала волосы в пучок и надела халат, показавшийся поклонникам весьма странным.

Такой вид Навки вызвал оторопь у пользователей сети.

«В халате клоуна», «Какой кошмар», «К халату только кокошника не хватает для полного образа», — затравили знаменитость в комментариях.

К тому же многие не поверили, что Навка сама ухаживает за садом. Фолловеры предположили, что, пока Татьяна снимала ролик, в кустах пряталась прислуга, которая и выполняет все обязанности по дому.