Какой кошмар: на что пришлось пойти Аверину ради съемок в «Склифосовском»

Роль Олега Брагина стала одной из главных в карьере Максима Аверина. В течение многих лет он перевоплощается в талантливого хирурга, однако мало кто из поклонников догадывается, как именно артист готовился к этой роли.

Дело в том, что Аверин до съемок в сериале не имел медицинского образования и не был близко знаком с профессией хирурга. Поэтому одних консультаций от профессиональных врачей для него было мало, и он решился на смелый шаг, позабыв о брезгливости.

В течение долгого времени артист тренировался на замороженных курицах. Он брал тушки и сначала разрезал их, а потом сшивал. Экранный хирург раз за разом повторял эту работу, пока не научился обращаться с инструментами как настоящий врач.

Старания Аверина не прошли даром. Уже с первых серий фанаты осыпали его комплиментами, отметив, насколько реалистично артист выглядит в своей роли.