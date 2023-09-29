«Какой колхоз»: свадебные фото приемной дочери Певцова разнесли в пух и прах

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова погуляли на свадьбе своей приемной дочери — 23-летней Алены. Радостным событием актер поделился с поклонниками, но в ответ получил лишь насмешки. Звездная наследница сочеталась браком с Алексеем Тутубалиным. Для торжественной церемонии она не стала надевать белый наряд невесты и фату, а выбрала голубое платье в цветочек и венок. Но вовсе не это смутило народ. В социальных сетях Певцов показал снимки, где молодожены запечатлены вместе с родными. Фото разнесли в пух и прах. Особенно сильно подписчикам не понравился образ супруги актера.

«Невеста беременная походу. Дроздова — чисто домовенок Нафаня», «Ольга Дроздова — красивая женщина, но ее стиль — городская сумасшедшая. Остановите человека!», «Что у Ольги с прической? Домовенок Кузя?», «Какой колхоз. Жуть», — заметили фолловеры.